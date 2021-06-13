Жительнице Самары подменили пенсию билетами банка приколов

К сожалению, женщина с трудом может вспомнить, когда в последний раз видела "настоящие" деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Загадочная история произошла недавно в Самаре. Получив очередную пенсию, 87-летняя женщина убрала ее на привычной место. Какое-то время ее не было дома, да и в «тайничок» заглядывать нужды не было.

Зато когда понадобились деньги, оказалось, что их нет, и вместо них лежат так называемые «билеты банка приколов», то есть фальшивки, похожие на настоящие купюры.

- Насколько она смогла вспомнить, в последний раз «настоящие» деньги она видела в апреле прошлого года. Потом не проверяла, что именно там лежит, так что даже время хищения пока что установить у нас не получается, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Как бы то ни было, полиция сейчас проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено. По предварительным данным, у пенсионерки исчезли 80 тысяч рублей.