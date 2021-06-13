Угрожал изнасилованием и убийством: тольяттинца подозревают в преследовании несовершеннолетних

Заявления в полицию поступили в июне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские разбираются в весьма странной истории о возможных домогательствах 22-летнего парня к школьницам. Предполагаемым жертвам – 15 и 16 лет, они учатся в разных школах, пока не совсем понятно, знакомы ли между собой и как оказались связаны с тем самым Данилой, который в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела.

- Насколько нам известно, в конце апреля, находясь возле дома одной из девочек, он угрожал, что когда ей исполнится 18 лет, он ее изнасилует и убьет, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Второй девочке аналогичные угрозы поступили в июне в Instagram.

Аккаунт, с которого шли угрозы, уже удален, но скриншоты переписки остались. Родители девочек-подростков обратились в соцсети. Сейчас странички обеих школьниц закрыты от посторонних глаз.

Полиция сейчас проводит проверку. О подозреваемом известно, что он работает слесарем, на учетах вроде бы не состоит и ранее проблем с законом не имел.

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