В Самаре для ремонта теплосетей перекрыли три перекрестка и смонтировали временные трубопроводы

В общей сложности тепловики сейчас ведут замену коммуникаций на 12 объектах в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 12 по 15 июня меняют теплосети сразу по нескольким адресам. Чтобы не оставлять людей без горячей воды, ее пустили по резервной схеме, а там, где это невозможно, - построили временные трубопроводы.

Из-за самых масштабных на сегодняшний день работ в Самаре также пришлось внести изменения в схему организации дорожного движения. Проезд закрыт на пересечении улиц Авроры и Печерской и на перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза. Плюс на проспекте Кирова сужена проезжая часть в районе пересечения с улицей Береговой.

На ул.Печерской, к примеру, меняют трубу диаметром 500 мм. Чтобы не «делать раскопки» как можно дольше, в этом месте используют специальную изоляцию с системой оперативно-диспетчерского контроля, ожидаемый срок службы такого трубопровода – 50 лет.

- Работы ведем в круглосуточном режиме, при этом соблюдаются все нормы личной безопасности специалистов, - отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

По словам первого замглавы города Владимира Василенко, есть надежда, что работы пойдут с опережением графика, но на данный момент предполагается, что на проспекте Кирова полноценно движение «в города» откроется 15 июня, а движение «из города» - 17 июня.