Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 9:43

В Алексеевке пенсионер утонул в Гусином Долу

Тело подняли из воды водолазы
Анастасия МЫШКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водолазы нашли утонувшего мужчину

Водолазы нашли утонувшего мужчину

13 июня в Самарской области произошел трагический случай. В селе Алексеевка в пруду Гусиный Дол водолазы нашли тело 71-летнего мужчины. С заявлением обратились родственники погибшего, сотрудники спасательной службы отправились на поиски. Работы длились около пяти часов.

Только ближе к вечеру пропавшего обнаружили на дне водоема и доставили к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Всего в работах по поиску тела участвовали три водолаза с необходимым снаряжением. Жителей Самарской области предупреждают о необходимости вести себя осторожно на водных объектах, не купаться в нетрезвом состоянии, не заходить в воду в непроверенных местах.