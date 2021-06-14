В Алексеевке пенсионер утонул в Гусином Долу

Водолазы нашли утонувшего мужчину

13 июня в Самарской области произошел трагический случай. В селе Алексеевка в пруду Гусиный Дол водолазы нашли тело 71-летнего мужчины. С заявлением обратились родственники погибшего, сотрудники спасательной службы отправились на поиски. Работы длились около пяти часов.

Только ближе к вечеру пропавшего обнаружили на дне водоема и доставили к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Всего в работах по поиску тела участвовали три водолаза с необходимым снаряжением. Жителей Самарской области предупреждают о необходимости вести себя осторожно на водных объектах, не купаться в нетрезвом состоянии, не заходить в воду в непроверенных местах.