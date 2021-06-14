Электросамокаты и велосипеды запретили на самарской набережной

Гостей ждут на ВолгаФесте, но без велосипедов

В Самаре на набережной запретили кататься на электросамокатах и велосипедах. Этот запрет действует на период проведения фестиваля набережных "ВолгаФест" с 12 по 15 июня, и 19-20 июня. Как отметили организаторы, этот запрет связан с требованием правоохранительных органов.

- Это делается для безопасности всех отдыхающих, - отмечают в группе фестиваля.

С детскими самокатами пройти на набережную в районе проведения фестиваля можно, по данными отдыхающих, также не останавливают владельцев обычных самокатов. Большинство зрителей нововведению порадовались, ведь это означает, что они могут свободно передвигаться по территории, не опасаясь того, что их собьют. Пройти на территорию проведения фестиваля с собакой можно, но на нее придется надеть намордник.