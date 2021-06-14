В Красноглинском районе четыре человека пострадали в ДТП с тремя авто

В Самаре столкнулись три авто

В Самаре утром 13 ииюня случилось ДТП с участием трех автомобилей. В Красноглинском районе 54-летний мужчина ехал по шоссе со стороны Симферопольской за рулем Рено Логан. В какой-то момент он ошибся в управлении и наехал на Субару, которая ехала навстречу. От удара автомобиль отскочил и налетел на Пежо 207, а затем врезался в металлическое ограждение.

- В результате ДТП пострадали водитель Субару, две пассажирки Рено - девушки 25 и 26 лет, а также 23-летняя пассажирка Пежо, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Стало известно, что всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницу, назначив амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по ее результатам уже примут процессуальное решение.