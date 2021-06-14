В Самарской области опять побит рекорд по осадкам

В Самаре перекрыт суточный максимум осадков

В Самарской области опять перекрыт максимальный суточный рекорд по осадкам. Это зафиксировано в Безенчуке. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, в этот день максимум был ранее достигнут в 1971 году и составлял около 21 мм, в этом году абсолютный суточный максимум осадков состави 39,4 мм.

- Отклонение составило 18,2 мм, - сообщает синоптик Зинаида Аношина.

Напомним, что в Самарской области сохраняется теплая, но дождливая погода. По-прежнему по области возможны грозы, местами пройдет кратковременный дождь.

Температура поднимается до +31 +32 градусов.