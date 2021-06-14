В Кошкинском районе поймали двух пьянчужек за рулем

В Кошкинском районе обнаружили двух водителей-нарушителей

В Кошкинском районе Самарской области поймали сразу двух нетрезвых мужчин за рулем. Первый нарушитель попался в руки правоохранителей в тот момент, когда на своей четырнадцатой он ехал по сельской дороге. Автомобиль двигался с высокой скоростью и сильно вихлял на дороге. Полицейские автомобиль остановили - то, что 36-летний водитель нетрезв было заметно.

- Водителя отправили на освидетельствование, анализы показали, что за руль он сел в нетрезвом состоянии. При этом выяснилось, что в 2020 году нарушителя уже привлекали к административной ответственности за то, что он отказался проходить освидетельствование. Он заплатил 30 тысяч рублей и был лишен права управления ТС на 2 года, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Чуть позже также в Кошкинском районе поймали 19-летнего нетрезвого водителя, который стал участником ДТП. Он отказался от освидетельствования. Молодой человек также нарушил уже не в первый раз - в ноябре 2020 года он уже попадался полиции, управляя транспортным средством без прав. Тогда его арестовали на 15 суток.

Теперь обоих нарушителей может ждать до двух лет ареста.