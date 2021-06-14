Проект благоустройства Яблоневого оврага разработают студенты

Хакатон проходит в Красногорске

Студенты из Самарской области дошли до финала Всероссийского урбанистического хакатона "Города" в Красногорске. Здесь они представили дизайн-проект благоустройства Яблоневого сквера. Жюри приняло решение: объединить всех финалистов для того, чтобы доработать предложенные архитектурные проекты.

Таким образом итогом хакатона станет доработанный проект благоустройства Яблоневого сквера.

- Впервые в истории проведения проекта жюри приняло решение объединить всех финалистов в одну команду с целью совместной доработки предложенных архитектурных решений. В числе финалистов - две студентки из Самары Надежда Надеждина и Эльвира Меньшикова, - рассказали организаторы конкурса.

Теперь до 4 июля новая команда участников должна представить к защите совместный проект. И в дальнейшем именно он может быть реализован в Самаре.