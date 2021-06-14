В Самаре полиция опровергла информацию о смерти женщины в метро

ГУ МВД РФ по Самарской области опровергло информацию, которая утром появилась в СМИ региона о том, что на станции метро Алабинская под поездом погибла женщина. Полицейские объяснили, что разлетевшаяся новость не соответствует действительности.

- Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность, - уточнили в полиции.

Здесь объяснили, что сейчас по факту распространения ложной информации проводится проверка и будет принято процессуальное решение. При этом в полиции не уточнили, вовсе ли не было несчастного случая в метро или же женщина осталась жива.