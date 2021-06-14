Трагедией завершились поиски 15-летней самарчанки

В Самаре нашли погибшей 15-летнюю девочку

В Самаре завершились поиски 15-летней девочки с Мехзавода, которая пропала с 11 июня. С тех пор родители ничего не знали о ее судьбе. Юную Викторию искали родные, близкие и неравнодушные жители Самары. В поисках девочки прочесывали местность, опрашивали знакомых.

- Если ты читаешь это - вернись домой, очень переживает мама, - писали в обращениях в интернете. Перед тем, как пропасть, девочка снимала видео для тик-тока.

К сожалению, поиски закончились трагедией. Девочку нашли мертвой. Ни о каких обстоятельствах трагедии пока не сообщается. Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.