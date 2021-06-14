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Общество14 июня 2021 16:02

Жители Самары жаловались на упавшие деревья и хамов-водителей

Также в топ самых популярных вопросов попала тема с детскими выплатами
Анастасия МЫШКИНА
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В ЦУР отслеживают обращения в системе Инцидент.Менеджмент

В ЦУР отслеживают обращения в системе Инцидент.Менеджмент

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе подвели итоги второй недели июня: за это время через систему Инцидент.Менеджмент поступили более 3000 обращений от самарцев. Чаще всего они касались вопросов с денежными выплатами на детей. В социальных сетях также жаловались на бездомных собак и отсутствие горячей воды, а на портале Госуслуги заявляли о том, что в личном кабинете после вакцинации не появился соответствующий сертификат и писали об адресах дорог со слишком большими ямами.

В Центре управления регионом прокомментировали самые частотные обращения. Так, здесь объяснили, что задержки с оформлением выплат могут быть связаны с тем, что поступающая в органы соцзащиты информация обрабатывается. Напомним, что с 1 апреля был изменен порядок начисления выплат малообеспеченным семьям, они стали больше. Соответственно, появилась необходимость перепроверить информацию о выгодополучателях.

Также сотрудникам ЦУР приходится организовывать работу по уборке поваленных деревьев с улиц города. А недавно жалобы поступили на водителя маршрутки №303 Тольятти - Подстепки. Жалобу взяли в работу в министерстве транспорта и водителя отстранили от работы.