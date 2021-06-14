В Тольятти водитель маршрутки ругался матом и орал на пассажиров

Жалоба поступила через систему Инцидент-менеджмент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти наказание настигло водителя маршрутки, который решил, что может хамить пассажирам. Мужчина был крайне нелюбезен с теми, кто решил проехать по маршруту №303 из Тольятти в Подстепки.

- Это было абсолютно неадекватное поведение, он кричал на всех, ругался матом, требовал скорее заходить - вроде как из-за того, что скоро загорится красный свет. При этом он категорически не хотел ехать через Приморский, а рвался ехать в объезд, - написали пассажиры и добавили, что ехать внутри такого транспорта было очень страшно.

При этом по словам пассажиров водитель слишком сильно разгонялся и резко тормозил, что не отвечает требованиям к безопасности оказываемых услуг.

Как сообщили в министерстве транспорта Самарской области, обращение взяли в проверку, с водителем провели воспитательную беседу и временно отстранили от работы.