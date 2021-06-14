Илзе Лиепа о ВолгаФесте: «Это пространство, которое развивает горожан»

Илзе Лиепа побывала на ВолгаФесте в Самаре Фото: Вячеслав СОРОКИН

Балерина Илзе Лиепа побывала в Самаре на фестивале ВолгаФест, который сейчас проходит на набережной. Она приняла участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по культуре. Илзе Лиепа оценила фестиваль, отметив, что это уникальное творческое, культурное пространство, которое воспитывает, развивает людей, причем, не только самарцев, но и гостей города. Балерина рассказала, что была очень рада встретится с интересными людьми на фестивале и планирует предложить проект по развитию любительского танцевального сообщества. «Это огромное творческое пространство, которое может растить новое поколение, которое будет знать свою историю, создавать увлекательные проекты и сделать свою молодость интересной», - сказала Илзе Лиепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бурлаки, верблюды и кумысолечебница в ванне: в Самаре стартовал уикенд «ВолгаФеста-2021»

Самый масштабный за всю историю существования фестиваль набережных собрал тысячи жителей и гостей города (подробнее)