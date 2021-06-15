Самарцам предлагают ловить нарушителей, незаконно сливающих отходы

В Самаре в канализацию незаконно сливают отходы

Коммунальщики предложили самарцам ловить нарушителей, незаконно сливающих отходы - снимать происходящее на камеру и присылать в "РКС-Самара".

Как отмечают в компании, вредные отходы в городе сливают в овраги, водоемы и подземные коммуникации. "Это прямая угроза экологии города, здоровью и жизни самарцев!" - сообщают в "РКС-Самара".

Коммунальщики сами регулярно проводят профилактические рейды, но для большей эффективности призывают подключиться граждан и в связи с этим объявляют конкурс, для участия в котором нужно прислать на адрес ods@samcomsys.ru фото или видео факта незаконного слива. Итоги конкурса подведут в феврале будущего года.