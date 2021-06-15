Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт15 июня 2021 10:03

На военном полигоне в Рощинском пройдет «Гонка Героев»

Экстремальный забег запланирован на 19 июня
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гонка Героев пройдет в Рощинском 19 июня

Гонка Героев пройдет в Рощинском 19 июня

Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

На военном полигоне в Рощинском в Самарской области пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев».

Забег создан на основе испытаний, разработанных для подготовки бойцов спецназа. На 10-километровой дистанции участников ждут поля с колючей проволокой, разные переправы и рвы. Учитывая сложность дистанции, на помощь в любой момент готовы прийти инструкторы на особо тяжелых участках.

Также будет работать фан-зона, в программе мероприятий выступления вооруженных сил и выставка военной техники.

В 8:00 начинает работать фан-зона, на 10:00 запланированы старты.