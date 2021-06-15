На военном полигоне в Рощинском пройдет «Гонка Героев»

Гонка Героев пройдет в Рощинском 19 июня
Фото: Вера ЦЫГАНКОВА
На военном полигоне в Рощинском в Самарской области пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев».
Забег создан на основе испытаний, разработанных для подготовки бойцов спецназа. На 10-километровой дистанции участников ждут поля с колючей проволокой, разные переправы и рвы. Учитывая сложность дистанции, на помощь в любой момент готовы прийти инструкторы на особо тяжелых участках.
Также будет работать фан-зона, в программе мероприятий выступления вооруженных сил и выставка военной техники.
В 8:00 начинает работать фан-зона, на 10:00 запланированы старты.