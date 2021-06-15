В Самаре двухлетний ребенок выпал из окна, пока взрослых не было дома

Ребенок чудом выжил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетний Антон (имена героев изменены. Прим.автора) попал в больницу 9 июня. Малыша привезли в травматологическое отделение прямо со двора дома, в котором он проживал. Позже врачи узнают: малыш выпал из окна с высоты второго этажа.

- Он сломал бедренную кость, просто чудо, что это выжил, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники.

Когда начали разбираться, что случилось, то выяснилось, что взрослых в момент ЧП дома не было. Мама ушла на работу, бабушка – на рынок. В квартире остались Антон и его 16-летняя сестра Аня. Малыш каким-то образом залез на окно. Оно было открыто, обзор закрывала москитная сетка. Мальчик оперся на нее двумя руками – секунда, и он упал на асфальт. Аня не успела даже ахнуть.

По факту ЧП правоохранительные органы уже начали проверку, Антон пока что находится в больнице.