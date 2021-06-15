В Самаре инспектора ГИБДД подозревают в том, что он устроил ДТП, а потом сбежал

Предполагаемый виновник аварии госпитализирован с травмой головы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 10 июня в Кировском районе Самары столкнулись три автомобиля, предполагаемый виновник ДТП с места скрылся.

- По предварительным данным, в столкновении виноват водитель автомобиля «Нива», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – В районе дома №111 на ул.Чекистов он столкнулся с Renault Duster, последний от удара отбросило на автомобиль Kia.

В результате ЧП пострадали два водители – «Лады» и Renault. Тем не менее, виновник аварии пешком ушел с места ДТП. Но позже был вынужден также обратиться за помощью к медикам.

Как говорят собственные источники, за рулем «Нивы» сидел 34-летний Денис Я., который служит в областной ГИБДД. Предположительно, лейтенант полиции ехал после суточного дежурства на личном автомобиле. Был ли он трезв, пока не известно.