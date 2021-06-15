В Самаре на Большую родительскую 19 июня 2021 года пустят автобусы до городских кладбищ

Автобусы до кладбищ будут ходить с 7 утра до 15 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021 года традиционно будут работать автобусные маршруты к городским кладбищам. В этот день автобусы, курсирующие к садово-дачным товариществам, будут отменены.

Так, с начальных пунктов первые автобусы будут отправляться в 7:00, а последние автобусы с кладбищ – в 15:00. На наиболее востребованных маршрутах - №63э и 129э, интервалы движения составят от 2 до 6 минут.

Доставка будет осуществляться по следующим маршрутам:

- 4к - «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;

- 27к - «Площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- 36д - «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- 36ю - Автомобильная дорога «Самара – Оренбург» («кладбище «Южное») – кладбище «Рубежное»;

- 63э - «А/с «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

- 67к - «Поселок Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- 77д - «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное»);

- 129э - «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).