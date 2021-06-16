Дмитрий Азаров призвал готовить "коронавирусные" койки

В регионе проверят койки для коронавирусных больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре займутся ревизией коек, которые при необходимости можно быстро вернуть в коронавирусные госпитали. Такое поручение на прошедшем накануне, 15 июня, оперативном штабе дал губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области ситуация остается спокойной: за неделю небольшой рост заболеваемости был зафиксирован среди детей от 7 до 14 лет, подростков от 15 до 17 и людей в возрасте от 18 до 29. Однако, в других регионах напряжение возрастет и губернатор призвал быть готовыми к худшему сценарию.

- Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, - рассказал губернатор о задачах такой подготовительной работы.

В ближайшее время в каждом лечебном учреждении создадут комиссию по проверке готовности медицинского оборудования, запасов кислорода, проведут тестирование ИВЛ и диагностической аппаратуры. Всего в регионе есть 7000 коек, которые уже работали в режиме ковидного госпиталя и при необходимости их смогут вернуть в систему.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация: работают 168 прививочных пунктов, 24 мобильных, прививку можно сделать и на дому. Первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек, закончили вакцинацию более 360 тысяч человек.