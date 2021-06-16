В Самарской области 61 человек заболел коронавирусом, 10 пациентов умерли

Обновленные данные по коронавирусу на 16 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 16 июня 2021 года. Так, за минувшие сутки в регионе подтвержден 61 новый случай заражения. На сегодня общее количество заболевших составляет 65 817 человек.

Из общего числа инфицированных, 62 814 человек к этому времени успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за прошедший день диагноз был снят у 59 человек.

В регионе все еще фиксируется большое количество летальных случаев. За минувшие сутки было зарегистрировано еще 10 новых смертей среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии скончались 2 131 житель Самарской области.