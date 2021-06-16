Показываем видео с грузовиком в Тольятти, который кузовом зацепил эстакаду

В Тольятти грузовик кузовом зацепил эстакаду. Фото - соцсети

Появилось видео с грузовиком в Тольятти, который около Особой экономической зоны кузовом зацепил эстакаду. Информация о происшествии появилась в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

На видео заметно, как на выезде с ОЭЗ "КамАЗ" кузовом зацепил эстакаду и буквально оказался в воздухе.

По разным версиям, водитель мог забыть опустить кузов, или же он мог подняться случайно, например, в результате неисправности.

Сейчас выясняется, что могло стать причиной происшествия. О пострадавших в результате такого ДТП не сообщается.