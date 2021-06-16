Показываем видео с места ДТП с двумя грузовиками в Самарской области

Грузовики получили сильные повреждения. Фото - "ДТП Самара Тольятти"

Появилось видео аварии с двумя грузовиками в Самарской области, которая произошла в среду, 16 июня.

В Нефтегорском районе по касательной столкнулись два грузовика, которые ехали во встречном направлении. На видео заметно, что грузовики разбросало по проезжей части, большегрузы оказались сильно повреждены.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии пострадали два человека, на машине скорой помощи их доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются, сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта на месте ДТП.