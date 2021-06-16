В Самаре будут принудительно сносить незаконные строения на теплосетях

Незаконные постройки на теплосетях будут сносить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут принудительно сносить строения, незаконно возведенные на теплосетях. Об этом говорится в сообщении «Т Плюс».

В городе выявлено 399 таких объектов. Компания направляла по ним официальные уведомления, но 250 из них продолжают оставаться на месте. Среди таких объектов – «Птичий рынок» на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров, автостоянка на Гастелло, 43, капитальные гаражи на Тихвинской, 24, рынок в 15-м микрорайоне, различные постройки на Алма-Атинской.

- «Т Плюс» сосредоточит усилия на принудительной очистке охранных зон в тех случаях, где владельцы посторонних объектов уклоняются от добровольного переноса имущества на безопасную территорию, - говорится в сообщении.