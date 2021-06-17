В Самаре в конце недели будет жарко и без осадков

В конце июня 2021 года в Самаре будет жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до конца недели сохранится жаркая и сухая погода. Местами по области возможны кратковременные дожди.

В четверг, 17 июня, по прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до отметки +27 градусов. Осадков не ожидается, будет малооблачно. Ночью минимальная температура воздуха составит +15 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в выходные в Самаре также будет малооблачно без осадков. К воскресенью воздух прогреется до +31 градуса.

На следующей неделе, если верить прогнозу, ожидается повышение температуры воздуха в Самаре. Так, в понедельник, 21 июня, будет уже +33 градуса, а дальше температура будет только увеличиваться. Синоптики не прогнозируют осадков в конце июня 2021 года в Самаре.