Житель Самарской области выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей

Мужчина заберет деньги и вложит их в покупку квартиры мечты

Житель Тольятти стал счастливым обладателем загородного дома стоимостью 600 тысяч рублей. Денежный эквивалент приза мужчина потратит на покупку квартиры, о которой давно мечтал.

- Я давно хотел приобрести новую квартиру, представлял каждую комнату и обстановку в ней. Поэтому визуализация мечты помогла выиграть, - говорит счастливчик из Тольятти.

По словам победителя лотереи, он искал в билетах счастливые числа по гороскопу, однако удача повернулась к нему при случайной покупке лотерейки на кассе в продуктовом супермаркете.