В Самаре закрылись два гипермаркета «Карусель»

На их месте появится что-то другое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовят к закрытию два популярных гипермаркета. 13 июня закрылась «Карусель» в ТРК «Вива Лэнд», а также к концу июля закроют «Карусель» в ТРЦ «МегаСити».

- Закрытие магазинов происходит в рамках программы трансформации, - ответил КП-Самара пресс-секретарь X5 Retail Group Борис Малышев.

В ТРК «Вива Лэнд» перед закрытием гипермаркета устроили большую распродажу. Однако местные жители остались не в восторге от данной акции.

- Полки полупустые, все «приличное» вывезли. А цены на так называемой «распродаже» были выше обычного, - говорят самарцы.

Сами сотрудники гипермаркета «Карусель» предполагают, что на месте освободившейся площади может появиться гипермаркет «Перекресток» нового формата. В самой компании X5 Retail Group это никак не прокомментировали.

Напомним, сейчас в Самаре остались еще два гипермаркета «Карусель», которые находятся в торговых центрах «Самолет» и «Грин Парк». Сотрудники магазинов сообщили, что вопрос о закрытии их магазинов в настоящее время не стоит.