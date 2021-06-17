В Самаре кондуктор выгнала из автобуса 85-летнюю бабушку за то, что терминал не смог пробить карту

У бабушки не пробилась льготная карта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 16 июня на одном из городских маршрутов произошла скандальная ситуация, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. По словам автора публикации, её 85-летнюю бабушку принудительно высадили из автобуса, после того как кондуктор не смог списать деньги за проезд с пенсионной карты.

- Это случилось около 10 утра в автобусе №53. Карта не пробилась в терминале и бабушку выгнали из автобуса, - пишет в твиттере Ксения М.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Чиновник был в недоумении от происшествия.

- Что должно быть в голове у такого кондуктора? – задал риторический вопрос депутат.

В комментариях начались жаркие баталии по данной проблеме – кто-то встал на защиту бабушки, а кто-то начал защищать самого кондуктора.

- За безбилетника кондуктору грозит большой штраф. Это рабочие моменты, от них никто не застрахован, - написал один из комментирующих.

Однако в обсуждение вмешались сами представители компании-перевозчика. По словам «СамараАвтоГаз», на предприятии существует негласное правило, что высаживать из автобуса пожилых и детей без сопровождения взрослых категорически недопустимо.

- Приносим свои извинения Вам и вашей бабушке. Информация была передана руководству для проведения служебной проверки, - ответили автору поста представители «СамараАвтоГаз».