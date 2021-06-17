В Самаре лоб в лоб столкнулись две «Лады Весты», есть пострадавшие

Синяя и белая Весты столкнулись лоб в лоб на Владимирской Фото: ГУ МВД по Самарской области

16 июня, около 19:15 на улице Владимирская в Самаре произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей «Лада Веста». В результате столкновения один из водителей был госпитализирован в больницу с травмами.

- По предварительным данным, 52-летний водитель на синей «Ладе Веста» выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный автомобиль белого цвета, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадал 52-летний водитель синей «Лады». Его госпитализировали на скорой в больницу.

Как сообщают полицейские, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.