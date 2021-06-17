Самарские пожарные предотвратили взрыв при пожаре на АГЗС

Пожарные более 8 часов не давали взорваться цистерне с газом. Фото: ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

12 июня 2021 года в поселке Суходол Самарской области произошел пожар на газовой автозаправке. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты.

- Сообщение поступило в 11:50. На место вызова был выслан пожарный расчет ПСЧ №176 ПСО №40 с. Серноводск в количестве 3 человек, 3 пожарных расчета ПСЧ №109 ПСО №40 с. Сергиевск в количестве 7 человек, - сообщили в ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

По прибытии было установлено, что на АГЗС произошла утечка газа, в результате чего начался пожар. Как сообщили спасатели, во время перекачки газа пропана из автоцистерны в АГЗС произошел хлопок, начался пожар. Пламя перекинулось на автоцистерну «Скания». Был объявлен повышенный ранг пожара «1 БИС».

В 12:02 пламя удалось локализовать, через 10 минут объявили ликвидацию открытого горения. Пожарные начали проливать цистерну, чтобы охладить ее. Из нее происходила утечка газа, остановить которую было невозможно из-за сгоревших запорных арматур. Пожарные ПСО №40 более восьми часов дежурили на АГЗС, а в 21:30 была объявлена полная ликвидация последствий возгорания.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных Сергиевского района удалось избежать взрыва.