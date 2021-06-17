Компании Кошелева оплатили многомиллионный штраф за сговор при строительстве соцобъектов

При строительстве соцобъектов в Самаре антимонопольная служба раскрыла сговор

Компании "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" в Самаре оплатили штраф в 130 млн рублей за сговор при строительстве школы и детского сада. Об этом говорится в сообщении самарского УФАС.

Ранее в антимонопольной службе выявили, что в Волжском районе Самарской области начали строить школу и детский сад (по контракту, два объекта должны были построить за 1,2 млрд рублей) еще до того, как провели торги.

Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада – АО "СЗ Кошелев Проект Самара".

Решение антимонопольной службы оспаривалось в арбитражном суде Самарской области, который оставил в силе постановление антимонопольной службы о наложении штрафа.