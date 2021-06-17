Пожар на территории бывшего подшипникового завода у Кировского рынка произошел в Самаре

Около Кировского рынка в Самаре произошел пожар. Фото - соцсети

Пожар на территории бывшего подшипникового завода произошел в Самаре около Кировского рынка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В соцсетях появилось видео пожара - огромный столб дыма непосредственного около территории рынка собрал много прохожих, которые гадали, что же загорелось.

Как сообщили в МЧС, горел мусор на площади в 10 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило в 13:42, а ликвидировано было еще до приезда пожарных. На место выезжали 10 человек и 3 единицы техники.