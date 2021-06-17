В Самаре подписали соглашение о комплексном социально-экономическом развитии ПФО

В Самаре подписали соглашение о развитии ПФО

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в Самаре подписал трехстороннее соглашение о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей. На церемонии подписания присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2001 году в Самаре ПФО первым в стране заключил такое соглашение. «Самарская область у нас исторически является крупнейшим деловым и промышленным центром Приволжья, имеет богатые традиции профсоюзного движения, поэтому мы приняли решение провести подписание нового трехстороннего соглашения именно в Самаре», - сказал Комаров.

За время действия предыдущего соглашения в округе сохранили темпы роста экономики, обеспечили стабильность в производстве, инвестиционную активность. Четыре региона, среди которых и Самарская область, вошли в топ-15 рейтинга АСИ.

Кроме того, удалось сохранить здоровье людей в период пандемии. призыв. «Сегодня это первоочередная наша задача – защита здоровья людей. Тесное взаимодействие позволило нам с достоинством пережить сложности, связанные, в том числе с пандемией. Наши согласованные действия помогли избежать больших потерь и с точки зрения рабочих мест. Несмотря на экономические трудности, мы, я уверен, совместными усилиями сохранили тысячи рабочих мест», – сказал Дмитрий Азаров.