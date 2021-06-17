Представители разных регионов отмечают положительные изменения в Самарской области

Самарская область активно развивается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие несколько дней в Самарской области побывали представители разных регионов, которые отмечали позитивные изменения в губернии.

В Самаре на набережной во время фестиваля "ВолгаФест" состоялось заседание комиссии Госсовета по культуре, а также с рабочим визитом побывали секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, он всегда следит за показателями Самарской области. "Постоянно обмениваемся лучшими практиками, постоянно делегации наших регионов приезжают друг к другу, у нас полностью открыты для сотрудничества все наши ведомства", - сказал Никитин.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев обратил внимание на спортивную составляющую. "С огромным удовольствием отмечаю позитивные изменения, которые происходят, особенно, наверное, приезжающим бросается в глаза спортивная инфраструктура, великолепный стадион. И отрадно, что он развивается, что появляются вокруг него зоны активности", - сказал Васильев.