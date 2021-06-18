«Газпром межрегионгаз Самара» заплатит штраф в 560 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Самарская антимонопольная служба оштрафовала самарскую газовую компанию "Газпром" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским УФАС было вынесено постановление в отношении компании «Газпром межрегионгаз Самара» о наложении административного штрафа в размере 562 500 рублей.

Ранее в антимонопольную службу поступили обращения от ООО «СВГК», ОАО «Самарагаз», ООО «Самараоблгаз-сервис», ОАО «Сызраньгаз». В результате рассмотрения жалоб, УФАС признало «Газпром межрегионгаз Самара» в нарушениях, которые ущемили интересы обратившихся компаний, а также создали угрозу надежной и безопасной транспортировке газа населению Самарской области и могли ущемить интересы неопределенного круга потребителей.

Кроме того, компанию уличили в систематической неоплате услуг по транспортировке газа обратившимся компаниям, в нарушении оформления первичной документации и необоснованного уклонения от ежемесячного подписания актов с августа по декабрь 2019 года.

Также компания-нарушитель рассчитывала потери газа таким способом, который не был предусмотрен действующим законодательством, что повлияло на финансовый результат ООО «СВГК», ОАО «Самарагаз», ООО «Самараоблгаз-сервис», ОАО «Сызраньгаз».

Газовую компанию признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложили административный штраф.