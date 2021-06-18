Самарская область получила дополнительно 1,2 миллиарда рублей на рекультивацию бывшего завода химикатов

В Самаре обсудили экологическую безопасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Важным результатом двухдневной встречи стали решения, принятые на тему экологической безопасности в Самарской области.

Так, по итогам совещания, Самарская область получила дополнительные средства на восстановление биологической продуктивности, хозяйственной ценности нарушенных земель и улучшение условий окружающей среды площадей бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, стороны обсудили ликвидацию накопленного вреда на землях, которые находятся в федеральной собственности, в частности были затронуты аспекты крупнейших производственных предприятий в Тольятти. По всем этим вопросам Самарская область получила предварительную поддержку.