В Самарской области 18 июня 2021 года подтвердили коронавирус еще у 66 человек

Коронавирус в Самарской области продолжает убивать людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Самарской области за минувшие сутки. Так, по данным на 18 июня 2021 года опасное заболевание подтвердилось еще у 66 человек. Общее количество заболевших за всю пандемию – 65 946 человек.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день с коронавирусом справились 62 931 пациентов. За прошедший день диагноз был снят у 59 инфицированных.

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать большое количество смертей среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки скончались еще 10 человек. С начала пандемии зарегистрировано 2 151 летальный случай.