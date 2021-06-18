Реконструкция ДК на площади Кирова в Самаре выполнена на 13%

Особое внимание уделяется мозаике и иллюстрациям советских времен

В Самаре продолжается реконструкция ДК им. Литвинова на площади Кирова. В настоящее время готовность работ составляет 13%.

Напомним, работы на объекте ведутся с 2020 года. Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию как снаружи, так и внутри здания. Особое внимание уделяется мозаики и живописи, которая является отличительной особенностью ДК им. Литвинова.

- На стадии составления проекта была сделана фотофиксация всех внутренних помещений Дворца Культуры и декоративных элементов. При реставрации мы опираемся на это и на фотофиксацию предыдущих лет, - прокомментировал ход ремонтных работ прораб ООО «ФРЕГАТ» Станислав Борзов.

Рабочие уже заменили окна на лицевой стороне здания, сейчас выполняются работы по гранитной облицовке всего здания и почти закончены работы по реставрации цоколя внешнего периметра.

Напомним, вопрос о реконструкции остро встал после ЧП, которое произошло в 2019 году. 1 сентября 10-летний мальчик со своим отцом гуляли возле Дворца культуры на площади Кирова. Мальчик лазил по мраморному пьедесталу, ухватился руками за плиту, она оторвалась и всей тяжестью придавила ребенка насмерть. После этого Дворец закрыли для посещения и начали искать подрядчика для выполнения капитального ремонта.