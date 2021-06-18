В Самарскую область пытались провезти контрафактные детские кроссовки. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники изъяли 5 тысяч пар контрафактных детских кроссовок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар обнаружили при досмотре грузовика около Большой Черниговки в Самарской области. Кроссовки были маркированы товарным знаком OFF-WHITE. По документам, их должен был получить индивидуальный предприниматель из Тольятти. Однако, как выяснилось в ходе проверки, по факту предприниматель коммерческой деятельности уже не осуществлял.

Правообладателю торговой марки был направлен запрос, в результате чего тот признал, что использование бренда незаконно, и оценил причиненный ущерб в 250 млн рублей.

Собранные по факту правонарушения материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.