В Самаре хотят построить очередные высотки в границах исторического поселения

На месте исторических домиков хотят построить многоэтажки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре застройщики облюбовали еще два квартала в границах исторического поселения для строительства высоток. Но им требуется одобрение горожан. Свои планы по застройке они вынесли на публичные слушания. Соответствующие документы опубликованы на портале мэрии

Речь идет о двух кварталах, расположенных неподалеку от Губернского рынка. Первый квартал находится в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Арцыбушевской. Там застроить высотками хотят земельный участок площадью 26,4 тысяч квадратных метров. На месте одно-двухэтажных деревянных домиков застройщик хочет возвести очередные высотки. Но поскольку в границах исторического поселения высотность зданий ограничена, ему для этого требуется получить разрешение на отклонение от предельных параметров. Публичные слушания по этому проекту состоятся 5 июля в 17.30 часов в актовом зале администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, д. 20)

Второй квартал ограничен улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской. Здесь под высотки хотят определить участки земли площадью в 5478 и 1809 квадратных метров. На участке расположено несколько старых жилых домиков - улица Буянова/ улица Вилоновская, дом № 89/95, ул. Вилоновская, д. 101, ул. Никитинская, д. 68, ул. Никитинская, 66, ул. Вилоновская, д. 97. Здесь застройщику также требуется разрешение на отклонение от предельных параметров. Этот проект обсудят на публичных слушаниях 1 июля в 17.30 часов по адресу ул. Галактионовскаяая, д. 132, (конференц-зал).