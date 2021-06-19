Самарцам на фан-зоне в день матча России с Данией покажут кубок российской премьер-лиги

Кубок российской премьер-лиги привезут в Самару

Кубок российской футбольной премьер-лиги покажут самарцам на фан-зоне около стадиона "Солидарность Арена".

Питерский "Зенит", по итогам прошлого сезона ставший чемпионом страны, участвует в турне Кубка по разным городам. В понедельник, 21 июня, кубок привезут в Самару и продемонстрируют болельщикам на фан-зоне, которая работает около стадиона в дни матчей российской сборной на проходящем сейчас Евро-2020.

Кубок выставят с 18:00. С ним можно будет сфотографироваться и принять участие в розыгрыше призов с символикой санкт-петербургского клуба.

Матч России с Данией начнется в 23:00, посмотреть его можно будет на фан-зоне.