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Спорт19 июня 2021 10:54

Самарцам на фан-зоне в день матча России с Данией покажут кубок российской премьер-лиги

Кубок в Самару привезет Санкт-Петербургский "Зенит"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Кубок российской премьер-лиги привезут в Самару

Кубок российской премьер-лиги привезут в Самару

Кубок российской футбольной премьер-лиги покажут самарцам на фан-зоне около стадиона "Солидарность Арена".

Питерский "Зенит", по итогам прошлого сезона ставший чемпионом страны, участвует в турне Кубка по разным городам. В понедельник, 21 июня, кубок привезут в Самару и продемонстрируют болельщикам на фан-зоне, которая работает около стадиона в дни матчей российской сборной на проходящем сейчас Евро-2020.

Кубок выставят с 18:00. С ним можно будет сфотографироваться и принять участие в розыгрыше призов с символикой санкт-петербургского клуба.

Матч России с Данией начнется в 23:00, посмотреть его можно будет на фан-зоне.