Две женщины погибли на крупном пожаре в Сызрани

На пожаре в Сызрани погибли две женщины и пострадал мужчина. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 19 июня, в Сызрани произошел пожар, на котором погибли две женщины, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели частный дом и надворные постройки на общей площади 150 кв. метров. На пожар по повышенному рангу вызова прибыли 50 человек и 18 единиц техники.

Во время тушения на месте пожара обнаружили тела двух погибших женщин. Их личности в настоящее время устанавливаются. Кроме того, пострадал мужчина.

В результате пожара помимо строений оказались повреждены два легковых автомобиля. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Сызрани произошел еще один пожар, на котором погибли женщина.