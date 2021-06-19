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Происшествия19 июня 2021 17:50

Легковушка перевернулась в Самарской области, пострадал водитель

Водителя с травмами отвезли в больницу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Легковой автомобиль перевернулся в Кинельском районе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковой автомобиль перевернулся в Кинельском районе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе перевернулся легковой автомобиль, водитель пострадал. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в пятницу, 18 июня. Примерно в 12:00 легковушка, которая ехала со стороны поселка Поплавский в направлении дороги Кинель-Богатое-Борское, перевернулась, буквально вылетев с дороги.

По имеющимся данным, водитель нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и наехал на препятствие, в результате чего машина и перевернулась.

Водителя автомобиля с травмами на скорой помощи отвезли в больницу.