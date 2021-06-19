Три человека погибли в столкновении двух автомобилей в Самарской области

В аварии с двумя автомобилями погибли три человека

Три человека погибли в столкновении двух автомобилей в Кинельском районе в субботу, 19 июня. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что авария произошла на дороге "Кинель-Богатое-Борское". Столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Lexus. В настоящее время сообщается о троих погибших и одном пострадавшем.

На место выехали руководители территориального ОВД и ГИБДД.

Выясняется, что стало причиной аварии.

Ранее в Самаре пострадали два человека при столкновении "Нивы" и "Десятки".