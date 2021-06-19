Участники трио «РЭСПЭКТ» из Самары победили в 11-м сезоне Comedy Баттл

Участники самарского трио РЭСПЭКТ стали победителями 11-го сезона Comedy Баттл. Фото - скриншот

Участники трио «РЭСПЭКТ» из Самары стали победителями 11-го сезона Comedy Баттл. В финале они показали номер про провинциальную больницу, в которой пытались вылечить разбитое сердце.

Как только самарские ребята вышли на сцену и принялись громко кричать, Семен Слепаков заявил, что «таким, как вы, мы не можем доверить такую сумму». А уже после выступления Гарик Харламов сказал, что «проржал половину выступления».

Во время обсуждения, кто же станет победителем, слышалось: «Ну эти вообще самые классные». Предполагаем, что речь шла как раз о самарском трио, особенно учитывая, что именно их в итоге признали лучшими.

- Мы дискутировали, но, когда назвали этот коллектив, ни у кого не возникло никаких контраргументов. И нам кажется, что в финале лучше всех выступило трио «РЭСПЭКТ» из Самары, - сказал Слепаков.

Ребятам вручили огромный чек на 5 млн рублей, на котором расписался Павел Воля.

«Респект!» - выкрикнули счастливые победители, получив свой заслуженный приз.