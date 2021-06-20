В Самаре определили 77 мест, где запрещено купаться

Публикуем список мест, где нельзя купаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала список запрещенных для купания мест в городе. В перечень вошли 77 мест в городских муниципальных районах Самары.

В этих местах будут проводиться рейды представителей администрации, совместно с сотрудниками полиции. Нарушителям запрета могут грозить административные штрафы.

Документ вступил в силу 18 июня 2021 года. Публикуем список мест в Самаре, где купание запрещено:

Железнодорожный внутригородской район,

1. Река Самара, поселок Шмидта

Кировский внутригородской район

2. Озеро Шишига, ул. Бронная / Гранитный переулок у кладбища Яблонька

3. Озеро Паршино, 18 км, Московское шоссе

4. Водоем, пр. Кирова, 315

5. Водоем, ул. Стара-Загора, 202 православный приход в честь трех Святителей

6. Водоем, сквер Дубовый колок ул. Стара-Загора, 235

7. Водоем, напротив жилого дома по пр. Карла Маркса, 408б

8. Озеро Песчаное, Парк культуры и отдыха 50-летия Октября Ташкентский переулок, 39 а

9. Водоем, СДТ Ракитовка 1 Ракитовское шоссе, 2

10. Протоки и затоны реки Самара в границах по пр. Кирова от Кировского моста до ул. Береговой, от ул. Береговой до пос. Чкалова

11. Река Волга, левый берег реки Волги от пристани Барбошиной поляны до ул. Берег реки Волги, 56, от ул. Берег реки Волги, 1 а до ул. Овраг Артек, 10 а, от ул. 7 квартал до ул. Студеный Овраг, 118б

12. Река Волга, правый берег реки Волги в границах Кировского внутригородского района

Красноглинский внутригородской район

13. Река Волга, левый берег реки Волги за исключением городского пляжа на острове Серный

14. Река Волга, правый берег реки Волги в границах Красноглинского внутригородского района

15. Река Волга, остров Зелененький

16. Река Волга, остров Птичий

17. Река Волга, остров Электрон

18. Река Волга, остров Серный

19. Река Сок, в границах Красноглинского внутригородского района

20. Озеро, поселок Красный Пахарь

21. Озеро, дачный массив Березовая Аллея

22. Озеро, поселок Козелки ул. Озерная

23. Озеро, Черноярка поселок Прибрежный, село Задельное

24. Озеро, Задельнинское поселок Прибрежный, село Задельное

25. Протока Старый Мокрец, поселок Прибрежный, село Задельное

26. Озеро Старый Мокрец, поселок Прибрежный

27. Озеро Головное, поселок Прибрежный

28. Озеро Тростниковое, поселок Прибрежный

29. Озеро Черное, поселок Прибрежный

30. Протока Проран, поселок Прибрежный, село Задельное территория турбазы «Тополя»

31. Протока Проран, поселок Прибрежный, село Задельное территория турбазы «Тополек»

32. Старица реки Сок, левый берег в границах Красноглинского внутригородского района

Куйбышевский внутригородской район

33. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Подъемной, д. 43 до ул. Водозаборной, д.13

34. Река Самара, в границах Куйбышевского внутригородского района

35. Протока Сухая Самарка, от ул. Подъемной, д. 35 до ул. Западной, д.1

36. Река Татьянка, в районе улиц Белорусской, Большой Караванной, Обувной

37. Остров Коровий, левый берег реки Волги, правый берег протоки Сухая Самарка

38. Озеро Дубовый Ерик, между поселком Кряж и поселком Сухая Самарка пос. Волгарь

39. Озеро Гатное, вдоль Кряжской дамбы левобережная пойма реки Самара

40. Озеро Купалка, ул. Обувная

41. Озеро Светленькое, в районе улиц Новокомсомольской и Раздольной

42. Озеро Банное, в районе улицы Ростовской и Фрунзенского моста

43. Озеро Рулевое, на границе Волжского района

44. Озеро Болгарка, в районе улиц Парниковой и Приозерной

45. Озеро Зеркало, в районе улицы Восстания и этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

46. Озеро Двубратное, в районе этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

47. Озеро Молочное, в районе улицы Белорусской и Самарского шоссе

48. Озеро Шишкино, в районе микрорайона Завидово

49. Озеро Красное, в районе улицы Березовой

Ленинский внутригородской район

50. Левый берег реки Волги от ул. Маяковского до ул. Вилоновской

51. Правый берег реки Волги в границах Ленинского внутригородского района

Октябрьский внутригородской район

52. Озеро Верхний и Нижний пруд, Ботанический сад

53. Озеро Леснуха, Пятая просека

54. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Лесной, д. 23 к. 2 до ул. Лесной д. 23 к. 100

55. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Соколова, д. 1 а до ул. Травяной, д. 2

56. Река Волга, левый берег реки Волги от Второй просеки, д. 13 до ул. Советской Армии, д. 6

57. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Советской Армии д. 294 до Шестой просеки, д. 11 а

58. Река Волга, правый берег реки Волги от острова Голодный до турбазы Ладья

59. Остров Рождественский, правый берег реки Волги

60. Затон Грязный, правый берег реки Волги

61. Озеро Щучье, правый берег реки Волги остров Рождественский

62. Озеро Лещево, правый берег реки Волги остров Рождественский

63. Озеро Круглое, правый берег реки Волги остров Рождественский

64. Озеро Моховое, правый берег реки Волги остров Рождественский

65. Озеро Подкова, правый берег реки Волги остров Рождественский

66. Озеро Широкое, правый берег реки Волги остров Рождественский

Промышленный внутригородской район

67. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Советской Армии, 298 до ул. Берег реки Волги, д. 43

68. Река Волга, правый берег реки Волги (включая протоки и озера) от острова Голодный до базы отдыха «Вольница» (включительно)

69. Река Самара, левый берег реки Самары (включая протоки и озера) от Кировского мостового перехода до СДТ «Надежда»

70. Река Самара, правый берег реки Самары от моста Кировский до ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 2, к. 7

71. Водоемы парка культуры и отдыха им. Юрия Гагарина

72. Воронежские озера

73. Пруды на ул. Солнечная, 43а

Самарский внутригородской район

74. Остров Поджабный, правый берег реки Волги

75. Река Волга, левый берег реки Волги от ул. Ленинградской до стрелки рек Волги и Самары

76. Река Самара, правый берег реки Самары от ул. Молодогвардейской до стрелки рек Волги и Самары

Советский внутригородской район

77. Река Самара, поселок Киркомбинат ул. Набережная реки Самары