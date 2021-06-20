В Самаре коронавирус подтвердился еще у 72 местных жителей

Обновленная статистика на 20 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика по коронавирусу в Самарской области на 20 июня 2021 года. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 72 человек. Всего в регионе зарегистрировано 66 088 случаев заражения.

Из общего числа зараженных, на сегодняшний день, с коронавирусом справились 63 058 пациентов. В том числе, за минувшие сутки выздоровели 65 человек.

Что касается печальной статистики, за последний день зарегистрировано 10 новых летальных случаев. Таким образом, общее количество смертей выросло до 2 172.