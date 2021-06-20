В Самаре до 2023 года отремонтируют 10 улиц, прилегающих к Ново-Садовой

Окончание всех работ намечено на 2023 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к декабрю 2021 года планируют отремонтировать десять улиц, которые расположены в непосредственной близости к строящейся развязке на Ново-Садовой. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Так, планируется отремонтировать улицу Кольцевую, 6-ю и 8-ю Радиальные, улице Финская, Академика Платонова, Тихвинскую, 3-ю просеку, 2-ю малую просеку и проезд между улицей Советской Армии и 22 Партсъезда.

Напомним, в Самаре ведется масштабная стройка на улице Ново-Садовой. Там, планируется возвести двухуровневую развязку, которая поможет снизить автомобильные заторы на пересечении с улицей Советской Армии.