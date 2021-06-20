В 2021 году власти Самары начали реагировать на сообщения горожан в два раза чаще

Большинство пользователей предпочитают решать свои проблемы в личных сообщениях в сообществах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Инцидент Менеджмент» в Самаре зарегистрировал рекордное количество обращений граждан в социальных сетях. К середине июня этого года было зарегистрировано 35 тысяч обращений, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, «Инцидент Менеджмент» - это главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области. Народный контроль позволяет ускорить реагирование на обращения жителей и ускорить решение проблем.

- Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии или пишут обращения в официальном аккаунте органов власти или группе ЦУР63, - рассказали в правительстве Самарской области.

Самым популярным сообществом, куда направили почти 6,5 тысяч обращений, вопросов, жалоб и предложений, стал официальный аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Инстаграм. Среди министерств по количеству вопросов от граждан лидируют официальные группы Министерства социально-демографической и семейной политики и Министерства здравоохранения Самарской области. Эти ведомства на своих площадках отработали порядка 1200 инцидентов.

В лидерах по муниципалитетам – группы администраций Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. В официальных группах Вконтакте проводятся жаркие дискуссии на тему городской жизни.