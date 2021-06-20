В Самарской области произошло столкновение катера и надувной лодки

Мужчина пропал после столкновения судов Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В пятницу 18 июня, в районе полуострова Копылово произошло столкновение катера и надувной лодки. После столкновения в воде оказался 32-летний Денис Безруков, сейчас его ищут волонтеры «ЛизаАлерт».

- По предварительным данным, надувная лодка с двумя взрослыми и ребёнком стояла на якоре. Судоводитель катера, идя против солнца, не заметил лодку и допустил столкновение, - рассказал руководитель МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти».

В результате столкновения владелец надувной лодки, Денис Безруков, оказался в воде. Спасатели провели водолазные поиски, однако безрезультатно. По словам водолазов, в районе столкновения очень сильное течение, а глубина составляет более 20 метров.

- Денис был без спасательного жилета. Женщина с ребенком, а также судоводитель катера не пострадали, - рассказали спасатели.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начали поиск пропавшего мужчины. Денис Безруков ростом 182 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, русые волосы. Мужчина был одет в синюю куртку и темные плавки. Все, кто знает о местонахождении пропавшего, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.